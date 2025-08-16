悠仁親王の「成年式」が3週間後に執り行われる。皇族の「成年の証し」とはどのようなものか。皇室史に詳しい宗教学者の島田裕巳さんは「衣服や冠を改める重要な通過儀礼であり、男性皇族は『加冠の儀』がその中心となる。女性皇族は公式の場でティアラを着用するようになるが、愛子内親王はコロナ禍と重なり新調されなかった」という――。■「加冠の儀」に臨む悠仁親王今後、皇位継承の可能性がもっとも高いと考えられる悠仁親王