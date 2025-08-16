カップルが結婚式の招待状を見知らぬ人に販売できるアプリがフランスで登場した。アプリ「Invitin」の開発者カティア・レカルスキー氏は今年はじめに、「自分が望んでいるほど結婚式に招待されていない」ことを実感、この先進的なごの事業を設立するきっかけとなったという。 【写真】超大物二世5億円披露宴の〆はウェンディーズの500円チーズバーガー！？ チケットを購入することで結婚式