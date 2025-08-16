シンガーソングライターで女優の藤原さくらが2日、TOKYO FMのラジオ番組『広瀬すずの「よはくじかん」』(毎週土曜15:30〜15:55)にゲスト出演。歌番組や舞台での“失敗エピソード”を明かした。藤原さくら○藤原さくら「テレビで間違えたのが結構トラウマ」「ライブとか人が目の前にいて、ミスしてはいけないと思うとすごい緊張する」と語った藤原。続けて、「テレビで間違えたのが結構トラウマになった」と打ち明け、「一気にパン