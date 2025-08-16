大阪府堺市。堺旧港の南に広がる市営大浜公園内に大浜公園相撲場がある。敷地は約4,200m²、収容人数は約2,400人。一辺6.7mの正方形の土台に土を盛り、直径4.55mの円形部分が勝負俵で囲まれた本土俵を含め、3つの土俵が設置された全国でも有数の規模を誇る相撲場だ。大相撲の現横綱・大の里らも活躍した全国学生相撲選手権大会をはじめとする多くの大会が開催され、「アマチュア相撲の聖地」とされている。でも、堺に相撲の聖