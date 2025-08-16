◇プロ野球セ・リーグ 巨人 6-5 阪神(15日、東京ドーム)巨人・マルティネス投手が、15日の阪神戦で通算200セーブをあげました。これはNPB史上最速となる348試合での達成となりました。この日、巨人は序盤から4点ビハインドと苦しい展開とするも、代打起用された坂本勇人選手と中山礼都選手のHRで同点に追いつきます。さらに8回にはキャベッジ選手の犠牲フライで勝ち越し。1点リードの9回にマルティネス投手が起用されました。ここ