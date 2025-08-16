施設に入るより「はるかに安い」ケースも日本人の6割は、住みなれたわが家で最期を迎えたいと考えていても、実際に家で亡くなるのは6人に1人。たいていの人は「自宅で死にたい」とぼんやり考えているだけで、いざという時になって、何の準備もできていないことに気づく……それが現実だ。だが、前もって適切な知識を得ておけば、「自宅で穏やかに逝く」ことは決して夢物語ではない。まず知っておきたいのが、経済的な負担がどれほ