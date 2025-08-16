「カミュ ふたつの顔」［著］オリヴィエ・グローグカミュは、長い間愛読書だった。特に『シーシュポスの神話』は、高校生時代のバイブルだ。推しがコテンパンにされるのは、辛（つら）い。しかも皮肉なことに、評者はコテンパンにする側の中東研究者である。「現実のカミュは、反植民地主義者でもなんでもな」く、植民地支配擁護者だったとする本書の批判は、中東史を専門とする者には苦い真実だ。『オリエンタリズム』で