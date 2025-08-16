このお話は、大学のグループ制作という課題を通して、他のメンバーに振り回されながらも、人をうまく巻き込んでいくにはどうするべきかという社会に出て大切なスキルを学ぶ桜子の成長が描かれています。自分の責任で不都合なことが起こった場合、「これは自分が悪かったな」と反省できる人と、「周囲が悪かったからこんな結果になったんだ」と逆ギレする人っていますよね。できれば自分が一緒に仕事や課題を進める相手