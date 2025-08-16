巨人U15の「多摩川ボーイズ」を率いる片岡保幸監督中学硬式野球の日本一を決める「第19回全日本中学野球選手権大会 ジャイアンツカップ」で、初出場の多摩川ボーイズ（ジャイアンツ U15 ジュニアユース、東京）が4強入りした。12日の1回戦では横浜都筑リトルシニア（神奈川）に7-5で勝利。失策から失点を許し、追う展開が続いたものの、片岡保幸監督に焦りはなく、選手たちに試合を託し、逆転勝利を収めた。盗塁王に4度輝くなど