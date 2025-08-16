武藤敬司MUTO Keiji（62歳）'62年、山梨県生まれ。'84年にデビュー。新日本プロレスでは「闘魂三銃士」の一人として活躍。'23年に現役を引退、現在はタレント活動も行うリングを降りて残ったもの'23年に現役を引退するまで、プロレスラーとして必死に突っ走ってきました。常に危険と隣り合わせの仕事ですから、死を覚悟する瞬間は少なくありません。永遠のライバルだったプロレスラー・三沢光晴（'09年没、享年46）も試合中に