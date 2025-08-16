ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤ÏÁ´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤Î¼°¼­¤Ç13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ÖÈ¿¾Ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈ¿¾Ê¤È¶µ·±¤Ï°ìÂÎ¡×¤À¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÀÐÇËÁíÍý¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Ö»ä¤ÏÈ¿¾Ê¤Î¾å¤Ë¶µ·±¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£È¿¾Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¶µ·±¤¬¤¢¤ë¤È¡£¤¤¤­¤Ê¤ê¶µ·±¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç°ìÂÎ¤Î¤â¤Î¤È¿½¤·¾å¤²¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¡ËÀÐÇËÁíÍý¤ÏÄÉÅé¼°¤Ç¡ÖÀïÁè¤Î»´²Ò¤ò·è¤·¤Æ·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¡£¤¢¤ÎÀïÁè¤Î