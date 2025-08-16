少し“天然”ところも魅力。グランパス期待のゴールキーパーで地元・春日井市出身、ピサノ選手の里帰りに密着しました。 【写真を見る】実は少し“天然”？グランパスのピサノ選手（19）デビュー2か月で日本代表入りの注目キーパー 里帰りに密着 （ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾選手）「春日井はめっちゃ好きなんで。自然もあって高いビルがない感じが好き。空が見えていて僕は好きっすね」