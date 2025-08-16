その表情には、充実感が滲んでいた。「格上相手に勝つことができて、うれしいです」勝利チームのインタビュールームに現れた京都国際の正捕手・猪股琉冴（３年）は開口一番、そう言って汗を拭った。優勝候補の健大高崎に勝利した京都国際の西村一毅（右）と猪股琉冴のバッテリーphoto by Matsuhashi Ryuki【下馬評では健大高崎が優位】８月13日、甲子園初戦屈指の好カードと注目された、京都国際対健大高崎（群馬）。下馬