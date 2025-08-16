お笑いコンビ「ジャングルポケット」太田博久（41）の妻で、モデルでタレントの近藤千尋（35）が15日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。世間から「犯罪以外は何でもOK」と思われている芸人を明かした。「同業者は仲良しが良い?バチバチが良い?」というトークテーマから、「昔は怖かった人も優しくなってきてる」という話題となった。近藤は「今、すぐネットに書かれる」と悪いウワサなど