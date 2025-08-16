2027年7月に全面オープン伊丹空港の滑走路端にあり、「飛行機撮影の聖地」とも呼ばれる千里川土手に隣接するエリアが、2025年8月12日に豊中つばさ公園『ma-zika（まぢか）』としてオープンしました。同公園の開設により、伊丹空港で迫力ある旅客機を快適に撮影できる環境が増えたことになります。【画像】近え…これが「伊丹空港そばの新公園」から見た圧巻の旅客機着陸です同公園の公式サイトによると豊中つばさ公園『ma-zika