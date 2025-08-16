車道に倒れていた高齢男性を保護して事故を防いだとして、埼玉県警蕨署は１３日、タクシー運転手小川恭一さん（６４）に感謝状を贈った。小川さんは７月２１日未明、客を乗せて戸田市本町の市道を走行中、寝転ぶ人の姿を見つけた。近くの目的地で乗客を降ろした後、「このままでは危ない」とすぐにＵターンして戻ると、８０歳代の男性があおむけで倒れていた。小川さんは体調不良やけがの可能性を考え、男性を動かさない方が