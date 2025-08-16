¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£ÀÅ²»¡õ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥É¥¢¤¬Ì¥ÎÏ¡ª¡Ú¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¡Û¤Î¸«¤¿ÌÜ¤âÀ­Ç½¤â¡ý¤Ê¾®·¿ÎäÂ¢¸Ë¤¬Amazon¤Ç¹¥É¾ÈÎÇäÃæ¡ª¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È 2025-07-26 001410¾Ê¥¨¥Í´ð½àÃ£À®Î¨130¡ó¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÀÅ²»Àß·×Ìó25¥Ç¥·¥Ù¥ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥¹