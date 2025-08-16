世界最大の格闘技団体「ＯＮＥチャンピオンシップ」は１６日までに１１月１６日に有明アリーナで開催する「ＯＮＥ１７３スーパーボンＶＳ野杁」で元Ｋ―１世界３階級制覇王者の武尊がデニス・ピューリック（カナダ／ボスニア・ヘルツェゴビナ）と再起戦を行うことを発表した。武尊は今年３月の「ＯＮＥ１７２」では、ロッタン・ジットムアンノンに１ラウンドＫＯ負けを喫し今回が８か月ぶりの再起戦となる。７月２９