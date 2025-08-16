本日8月16日（土）放送の『池上彰のニュースそうだったのか!!』3時間スペシャルでは、よく耳にするけど意外と知らない戦争について基礎から解説していく。今年は戦後80年。第二次世界大戦を振り返り、なぜ日本は戦争をしたのか？また、世界で異なる終戦の考え方など、戦後80年を迎えた今、知っておくべきことを池上彰が徹底解説する。スタジオには、カズレーザー、片寄涼太（GENERATIONS from EXILE TRIBE）、谷まりあ、都築拓紀