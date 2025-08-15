ICL（Implantable Collamer Lens）手術は、近視や乱視などの屈折異常を眼内にレンズを挿入して矯正する手術方法です。近年、レーシック（LASIK）に代わる新たな選択肢として注目されており、その術後の見え方の質の高さや満足度の高さ、近視が戻りにくいことなどから国内の視力矯正手術の主役となりつつあります。20代～30代の若い世代でもICL手術を検討する方が増えており、実績は世界で300万件以上、日本でも年々手