【モデルプレス＝2025/08/16】フジテレビでは、8月30日19時より『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP ドッキリも地球を救う 4時間テレビSP』を放送。Snow Manの渡辺翔太、阿部亮平、宮舘涼太、向井康二が【ボムマジ爆発】に挑戦する。【写真】Snow Man向井康二、美人女優と“色気ダダ漏れ”キスシーン◆Snow Man4人「ドッキリGP」“ボムマジ爆発”登場『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』は、東野幸治と小池栄子がMC、恵俊彰、tim