水槽の床にくっつくナガコバンの「バンちゃん」＝2025年3月、富山県魚津市（魚津水族館提供）富山県魚津市の魚津水族館で、ある魚が話題だ。名前は「バンちゃん」。暖海域に生息するナガコバンで、餌の時間以外は水槽の底や壁に頭の上の吸盤を付けた状態でほぼ動かず、来場者から「死んでいるのでは」と勘違いされるほど。飼育員の吉岡映美さん（29）は「ふっくらしてぐうたらな、わが水族館のアイドルです」とほほ笑む。（共同