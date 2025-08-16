【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「ゲームが始まったら一生懸命やりましたし、結果的に、4人の中ではだいぶ優秀な方だったと思います」（Snow Man向井康二） Snow Manの渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、宮舘涼太が、8月30日19時より放送される『芸能人が本気で考えた！ドッキリGPドッキリも地球を救う 4時間テレビSP』に出演する。 今回のSPでは、毎年恒例、今やフジテレビの夏の風物詩のひとつになっている“