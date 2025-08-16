■今週の相場ポイント 1.日経平均は2週続伸、初の4万3000円台乗せ 2.昨夏ぶり最高値更新、連休明けから買い流入 3.先物主導で水準切り上げる、米株高も追い風 4.ベッセント発言で円高、利益確定売りの場面も 5.4-6月期GDPが市場予想上回る、更に株高加速へ ■週間 市場概況 今週の東京株式市場で日経平均株価は前週末比1557円(3.7％)高の4万3378円と、2週連続で上昇した。 今週は祝日があったため4日間