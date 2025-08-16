今日16日は、関東甲信地方では大気の状態が不安定になりそうです。昼前から夜遅くにかけて山沿いだけでなく、平野部でも所々で雨雲や雷雲が湧くでしょう。局地的には雷を伴って激しい雨や非常に激しい雨が降りそうです。屋外のレジャーなどは天気の急変にご注意ください。今日16日は大気の状態が不安定ゲリラ雷雨に注意関東甲信地方では、今日16日は気圧の谷に向かう暖かく湿った空気や日中の気温上昇の影響で、大気の状態が不安