古いブリキの缶に入っているのは、手作りの漢字カード。とめや跳ねなどが正確に書かれている。【映像】不適に微笑むイギリスの“言語の天才”これは日本語を習得するために自作したという。表に漢字、裏に英語で読み方、意味が書いてある。このカードの作者は、イギリス人のフィリップ・ベニスさん。ケンブリッジ大学で言語学を学んでいた1944年、イギリス海軍に招集された。ベニスさんの任務は、軍艦への乗り組みや、飛行機