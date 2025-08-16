ÊÆ¥É¥ë¤Î»æÊ¾¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û15Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¸á¸å5»þ¸½ºß¡¢Á°ÆüÈæ58Á¬±ß¹â¥É¥ë°Â¤Î1¥É¥ë¡á147±ß14¡Á24Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥æ¡¼¥í¤Ï1¥æ¡¼¥í¡á1.1699¡Á1709¥É¥ë¡¢172±ß19¡Á29Á¬¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¥×¡¼¥Á¥ó¡¦¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌÆâÍÆ¤¬¾Ü¤·¤¯ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢ÅöÌÌ¤ÎÍø±×³ÎÄê¤ä»ý¤Á¹âÄ´À°¤Ç¥É¥ë¤òÇä¤Ã¤Æ±ß¤òÇã¤¦Æ°¤­¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£