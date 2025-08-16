9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、宮舘涼太が、30日午後7時から放送されるフジテレビ系バラエティー『芸能人が本気で考えた！ドッキリGPドッキリも地球を救う 4時間テレビSP』に出演する。あの国民的大型番組の裏で、“夏のドッキリ祭り”を盛大に開催する今回、向井扮（ふん）する記憶力ゼロヒーロー・マッサマンと「ボムマジ爆発 今夜決定！Snow Manで一番ヤバいヤツは誰だSP」に参戦する。【画像】