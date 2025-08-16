7人組アイドルグループ・なにわ男子の大橋和也が主演する、テレビ朝日系オシドラサタデー『リベンジ・スパイ』（毎週土曜後11：00※16日は後11：30）第6話が16日に放送される。このほど、第6話の見どころとあらすじが公開された。【写真】スパイモードの優我（大橋和也）同作は、復讐に燃えるスパイと、そのターゲットである社長令嬢が繰り広げる禁断の“スパイ・ラブコメ”。何者かの策略のせいでこの世を去った兄の復讐