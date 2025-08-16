こんにちは！いぎなり東北産の葉月結菜です！先日、長年の目標だった日本武道館でのワンマンライブを終え、8月9日にavex traxよりメジャーデビューさせていただきました！10月8日にはメジャー1stシングル“らゔ♡戦セーション”をリリースすることになり、さらにレベルアップしたいぎなり東北産をお見せできるかと思います。今回は10年目を迎え、あらためて自己紹介させていただきます！まず、野球観戦が大好き