フリーアナウンサーの徳光和夫さんが１６日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。今月６日から腰の手術で入院中の徳光さん。この日、退院することを明かしたが入院中は朝６時からテレビの「朝番組、ザッピングしてずっと見ておりまして」と明かし、「ＮＨＫをかけますとニュースを伝えているんです。なんで４人でニュースを伝えるのかな？とちょっと思っ