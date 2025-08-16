ラグビー日本代表が１５日、パシフィック・ネーションズカップ（ＰＮＣ）初戦のカナダ戦（３０日、ユアスタ）に向け、合宿をスタートした。ＦＷとＢＫに分かれ、この日はＦＷ陣が都内で練習を公開。フランカー下川甲嗣（２６）＝東京ＳＧ＝が取材に応じ「チームとして優勝を目指していく。自分は試合に出て、いい影響を与えることが一番」と、１９年以来４度目の優勝に闘志を燃やした。ウェールズとの２連戦で主将だったＦＷリ