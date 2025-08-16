親は子どもが将来困らないようにしてあげたい。一方で、子どもは親の期待に応えようとするうちに、自分の気持ちがわからなくなっていく――。『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』（クルベウ著、藤田麗子訳）は気づかないうちに我慢や無理を続けてしまう人に優しい言葉を紡ぐ一冊。老若男女問わず、「涙が止まらなかった」という感動の声が相次いでいる。本書について、児童精神科医として活躍する精神科医さわ先生は、「この