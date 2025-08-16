◇プロ野球セ・リーグ 巨人 6-5 阪神(15日、東京ドーム)巨人は阪神との3連戦初戦に逆転勝利。4回までに4点リードと突き放される中、代打・坂本勇人選手と中山礼都選手のホームランで同点に追いつき、勝利しました。試合後、阿部慎之助監督は「最後までみんな諦めずにやってくれた結果だと思います」と評価。代打起用された2人の放った一発についても改めて言葉を続け、坂本選手の3ランには「まだまだチャンスあるよっていうのを示