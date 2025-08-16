プロ野球パ・リーグは15日、各地で3試合が行われました。首位ソフトバンクは1点ビハインドの5回、野村勇選手のタイムリーヒットで同点に追いつきます。さらに同点の7回、2アウト満塁で山川穂高選手にホームランが飛び出し、勝ち越しに成功します。投げては先発の松本晴投手が7回1失点の好投を見せ、6勝目をあげました。2位日本ハムは4位楽天と対戦。初回に郡司裕也選手のタイムリー2ベースで幸先良く先制します。しかしその裏、先