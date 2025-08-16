◇プロ野球セ・リーグ 巨人 6-5 阪神(15日、東京ドーム)巨人・中山礼都選手が、15日の阪神戦の7回に代打起用されると同点2ランを放ちました。この一発もあり、巨人は逆転勝利。中山選手がお立ち台にあがりました。この打席では2球で追い込まれた中山選手。しかし4球目をとらえライトスタンド中段に運びました。この打席については「代打だったんで初球からどんどんいこうと思っていたんですけど、追い込まれてしまって。なんとか食