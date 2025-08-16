元ヤクルト監督の古田敦也氏（59）が15日深夜放送のテレビ朝日系「三村やす子のバズマンTV」（金曜前0・45）に出演し、「バイブル」という野球漫画を明かした。古田氏の「人生を決定づけた野球漫画ベスト3」は3位がちばあきお氏の「キャプテン」、2位があだち充氏の「タッチ」、1位が水島新司氏の「ドカベン」と発表した。特にドカベンは「バイブルに近いですね。漫画なんですけど、ただの野球漫画じゃなかったですね」と