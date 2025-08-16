15日は「終戦の日」です。戦後80年、全国戦没者追悼式の参列者は、戦争を知らない世代が初めて半数を超えました。98歳の男性は「追悼式に出ることが私の使命」と語りました。終戦から80年。15日に開かれた全国戦没者追悼式では、犠牲となった、およそ310万人に黙とうがささげられました。天皇陛下「終戦以来80年、人々のたゆみない努力により、今日の我が国の平和と繁栄が築き上げられましたが、多くの苦難に満ちた国民の歩みを思