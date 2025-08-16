柏木由紀さんが手掛けるコスメブランド「upink（ユーピンク）」の人気アイテム「アイ＆ブロウマルチペンシル」に、待望の新色が仲間入りします。眉はもちろん、涙袋やアイラインの下描きにも使えるマルチ仕様で、1.0mmの極細芯が繊細な毛流れを自然に再現。今回登場するのは、抜け感ブラウン「ココアブラウン」と、洗練グレーブラウン「ビターグレージュ」。全国の取扱店や公式サイトで8月20日（水）より