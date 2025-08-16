【MLB】メッツ3−4ブレーブス（8月14日・日本時間8月15日）【映像】千賀滉大の魔球→打者が動けなくなる8月14日（日本時間8月15日）に行われたニューヨーク・メッツ対アトランタ・ブレーブスの一戦で、メッツ・千賀滉大のフォークに、打者が思わず呆然と立ち尽くした。2回表・ブレーブスの攻撃、1死二塁の場面で打席に立った7番のビダル・ブルーハンに対して千賀は、初球、外角低めのボール球、143km/hのカッ