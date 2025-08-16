国連の潘基文事務総長（当時）らをもてなす千玄室氏（写真：AP／アフロ、2008年撮影）終戦記念日の前日に当たるお盆の8月14日、茶道裏千家前家元の千玄室氏（以降、千氏）が京都市内の病院で逝去した（享年102）。「5月に転倒し腰を強く打ち、入院していた」と報じられたが、筆者は6月1日に東京で千氏に会った際、つえすら使わずに歩く矍鑠（かくしゃく）とした姿を拝見している。それだけに、この訃報は今も信じがたい。千氏は茶