自民党の臨時総裁選挙開催となった場合、石破首相の命運は？今後の日本株にも政局が大きく影響しそう（写真：ブルームバーグ）今週（8月12日〜15日）の株価は絶好調であった。アメリカ株の上昇に牽引されて、日経平均株価もTOPIX（東証株価指数）も連日最高値を更新した。こういうときは得てして「理屈は後から貨車で来る」。専門家もいろいろと後講釈はつけてくれるが、まずはこの言葉を思い出すのがいちばんよろしかろう。結局「