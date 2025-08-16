映画『ティファニーで朝食を』を実現する、銀座のスペシャルモーニング（筆者撮影）【画像37枚】安くはないけど、もはやお得に感じる…ティファニー｢9350円モーニング｣はこんな感じ『マツコの知らない世界』（TBS系）にも出演した、チェーン店の外食モーニングをこよなく愛するライターの大木奈ハル子さん。毎週土曜日更新の連載「チェーン店最強のモーニングを探して」では、さまざまなチェーン店のモーニングをご紹介しています