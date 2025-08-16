ラグビー日本代表は15日、パシフィック・ネーションズカップ（PNC）カナダ戦（30日、ユアスタ）へ向けた合宿をFWとBKに分かれて開始した。FW組はこの日、東京都府中市内でスクラムやモールなどのセットプレーを重点的に練習した。FL下川甲嗣（26＝東京SG）は、ジャパンXVの主将として出場した6月29日のマオリ・オールブラックス戦後にケガで代表活動から離脱。7月のウェールズ2連戦には出場できず「今回は一人一人がファイトし