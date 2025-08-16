お笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明（54）が14日深夜放送のTBSラジオ「JUNK おぎやはぎのメガネびいき」に出演。テーマパークのプライオリティパスについて持論を語った。番組内で「テーマパークについての不満」について20代から40代の男女100人に聞いてみたという記事についての話題となり、2位は待ち時間の長さ、1位は高額な費用というのを聞いた小木は「高いよ」と同調。矢作は「時は金なり、だよ」と高くても並ばな