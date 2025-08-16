ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】15日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比34.86ドル高の4万4946.12ドルで取引を終えた。米景気は底堅いとの安心感が広がり、一時は4万5200ドル台を付け、昨年12月4日以来、約8カ月ぶりに取引時間中の最高値を更新した。米商務省が朝方発表した7月の小売売上高は前月比0.5％増と市場予想並みだったが、米関税措置の景気への悪影響が懸念される中、市場では個