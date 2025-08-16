陸上・インターハイ女子走り幅跳び／国分寺・石井優陽（3年）ホットスタッフフィールド広島で7月25日から5日間行われた陸上インターハイ。熱戦を取材した「THE ANSWER」は文武両道で部活に励む選手や、困難な環境の中で競技を続けてきた選手などさまざまなストーリーを持つ学生を取り上げる。今回は女子走り幅跳びに出場した国分寺の石井優陽（3年）。偏差値68の公立進学校で「考える陸上」をモットーに競技に励み、チームでは