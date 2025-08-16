第107回全国高校野球選手権第107回全国高校野球選手権は15日、甲子園球場で2回戦が行われた。西日本短大付（福岡）が2-1で聖隷クリストファー（静岡）を破った試合では、アルプススタンドから聞こえてきた演奏に競 馬ファンが反応。「幻聴じゃなかった」「最高」などと反響が広がった。初回、西日本短大付の1番打者・奥駿仁（3年）が打席に入ったときだった。応援スタンドから聞こえてきたのは、G1レース前に流れる競 馬ファン