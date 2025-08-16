高橋海人（King ＆ Prince）と中村倫也がダブル主演するドラマ『DOPE麻薬取締部特捜課』（TBS系／毎週金曜22時）の第7話が15日に放送され、陣内（中村）の行動に才木（高橋）が衝撃を受けると、ネット上にも「展開エグいて毎週」「この先読めねぇ!!」「完全に闇堕ち」といった声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】なぜか行動を共する陣内（中村倫也）とジウ（井浦新）香織（入