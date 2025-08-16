松本まりかが主演し、安田顕が共演する金曜ナイトドラマ『奪い愛、真夏』（テレビ朝日系）の第4話が15日に放送され、真夏（松本）を脅かす新事実が明らかになると、ネット上には「怖すぎwww」「まさか」「笑い事じゃない」の声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】ラストでは元也（白濱亜嵐）の本性が明らかに互いの気持ちを確かめ合い、熱いキスを交わした真夏と時夢（安田）。し